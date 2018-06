Fremdsprachen Sprachen lernen mit App?

Die Zeiten von Vokabelheften sind vorbei. Heute gibt es zahlreiche Apps mit denen eine Fremdsprache erlernt werden kann. Aber wie gut sind diese Apps wirklich? Sprachwissenschaftler Fabian Bross gibt einige Tipps.

Mit gespitztem Bleistift und Vokabelheft – so haben die meisten von uns eine Fremdsprache gelernt, in Schule oder Volkshochschule. Heute, wo fast jeder mehrmals täglich sein Handy oder Tablet nutzt, bietet sich das Sprachenlernen per App an. Es gibt ein vielfältiges Angebot von schlichten Vokabeltrainer-Apps bis hin zu ausgefeilten Anwendungen zum Sprachenlernen.

Un caffè, per favore

Wer sich für seinen nächsten Urlaub vorbereiten möchte, benötigt einen grundlegenden Wortschatz. Dafür kann schon ein Vokabeltrainer ausreichen. Wörterbuch-Verlage wie Langenscheidt oder Pons bieten Apps an, die leicht zu bedienen sind und mit denen ich mich z.B. als Tourist gut vorbereiten kann.

Für Sprachbegeisterte

Möchte ich eine Sprache neu und von Grund auf lernen, mitsamt der kompletten Grammatik, dem Wortschatz, Redewendungen und der flexiblen Anwendung in Kontakt mit Einheimischen, eignen sich Apps zumindest als gute Ergänzung. Vorteile einer App: Wenn ich Lust darauf habe, kann ich mit Schwung in eine neue Sprache starten. Ich kann über die Lerngeschwindigkeit individuell entscheiden, so dass es mir nicht zu schnell wird oder ich zu wenig gefordert werde. Und ich kann die App an jedem Ort nutzen. Bei einigen Anwendungen kann ich Kontakte zu den anderen Lernenden dieser App oder sogar zu Muttersprachlern herstellen. Diese Kontakte sind wichtig.

Gegebenenfalls sind die Motivation und die Verbindlichkeit größer, wenn ich zu festen Zeiten Menschen treffe, mit ihnen gemeinsam am Tisch sitze und lerne. Deshalb ist das Lernen ausschließlich per App, ohne Sprachkurs, nur die zweitbeste Lösung.

Grundlegende Tipps zum Sprachenlernen

Der übliche Sprachkurs beispielsweise an der Volkshochschule ist immer noch empfehlenswert. Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn ich mich auch sonst im Alltag oft mit der Fremdsprache befasse: Sie lese, höre und spreche. Dafür sind Bücher, Radio oder Fernsehen die herkömmliche Möglichkeit. Apps sind moderner, flexibler und sprechen gleichzeitig mehrere Sinne an. Wenn ich noch tiefer einsteigen möchte, suche ich mir am besten einen Muttersprachler. Das ist auch per Internet möglich. Die allerschönste Erfahrung ist und bleibt, in das jeweilige Land zu reisen.

Welche Sprach-App passt zu mir?

Folgende Kriterien sollte ich prüfen:

1. Erfüllt die App den Schwierigkeitsgrad, den ich mir wünsche? Je nach App durchlaufe ich auch einen – mal mehr, mal weniger umfassenden – Einstufungstest. Sie sind wichtig, damit ich beim Lernen vorankomme und motiviert bleibe.

2. Gibt die App mir viele Rückmeldungen? Bietet sie die Möglichkeit der Kommunikation? Je mehr Fehler ich erkenne und je mehr ich mich mit anderen austauschen kann, umso schneller und besser lerne ich.

3. Wie hoch ist meine Motivation? Möchte ich es einfach mal mit einer kostenlosen App probieren? Oder bin ich selbst so leidenschaftlich und diszipliniert, dass es sich lohnt, etwas zu abonnieren?

Der Preis einer App ist nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. Bei kostenpflichtigen Apps liegt der Preis bei 5 bis 15 Euro pro Monat. Üblicherweise gibt es kostenlose Testversionen. Probieren Sie verschiedene Apps aus und prüfen Sie, welche Ihnen tatsächlich Spaß macht!

Und: Wenn Sie eine App herunterladen, achten Sie darauf, welche Daten die App von Ihnen abruft: Es ist nicht nötig, dass die App umfangreiche Informationen über Sie und Ihr Nutzerverhalten versendet!