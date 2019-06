Immer mehr Paare, die sich in fortgeschrittenem Alter kennenlernen, entschließen sich zu heiraten. Was spricht rechtlich für den Trauschein, was dagegen? Hier ein Überblick:

Immer mehr Paare, die sich in fortgeschrittenem Alter kennenlernen, entschließen sich zu heiraten. Waren es im Jahr 2007 noch knapp 30.000 Eheschließungen, bei denen mindestens einer der beiden über 55 Jahre alt war, stieg die Zahl im Jahr 2017 auf knapp 50.000 an. Was spricht rechtlich für den Trauschein, was dagegen? Hier ein Überblick: