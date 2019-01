Am besten Sie verwenden für Ihre selbstgestrickten Socken auch ein „klassisches“ Sockengarn. Socken werden häufig gewaschen und die spezielle Sockengarnmischung, die in der Regel aus einem Schurwollanteil (75-80%) und einem Polyamidanteil (20-25%) besteht, garantiert dass Sie Ihre Socken häufig in der Maschine waschen können.