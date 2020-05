Lackierungen müssen regelmäßig abgeschliffen und neu aufgetragen werden. Über die Winterzeit sollten diese Möbel trocken, frostfrei aber dennoch kühl in einem geschützten Innenraum gelagert werden. Durch große Temperaturunterschiede im Sommer und Witterungseinflüsse kommt es praktisch bei jeder Lackierung vor, dass es irgendwann Risse gibt, durch die Wasser eindringen kann, und das Holz schädigt. Je schneller man auf solche Rissbildungen reagiert, in dem man die Risse anschleift und überlackiert, umso geringer ist der Gesamt-Pflegeaufwand. Allerdings sind solche „Zwischendurch-Reparaturen“ natürlich sichtbar und irgendwann kommt man um eine komplette Neu-Lackierung nicht herum.

Bei Hartholzmöbeln dominieren subtropische und tropische Harthölzer, wie das besonders hochwertige und damit auch teurere Teakholz . Im preisgünstigeren Segment werden Robinie und Eukalyptus - oder auch Akazienholz, Yellow Balauoder Bankirai Holz verwendet. Diese Hölzer sind allerdings nicht ganz so witterungsbeständig und langlebig und stellen etwas höhere Ansprüche an Pflege und Lagerung.

Ölen der Holzoberfläche

Eine geölte Oberfläche belebt die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes und ergibt eine offenporige, seidenglänzende Oberfläche. Öl ergibt eine feuchtigkeitsabweisende Oberfläche. Da die Öle in das Holz eindringen wird die Holzoberfläche als sehr natürliches Holz empfunden. Der Schutz durch die Öle kommt von innen. Die Behandlung mit Öl muss immer wieder erneuert werden. Der Zeitpunkt des Nachölens richtet sich nach der Beanspruchung der Holzoberfläche und ist keiner strengen Regel unterworfen. Eine besonders widerstandfähige, beinahe schon lackähnliche Oberfläche erhält man mit einem speziellen Hartöl.



Was tun bei bereits vergrautem Holz?

Ist das Holz bereits vergraut, kann es durch Abschleifen der obersten Patinaschicht und anschließendes Ölen wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Als Alternative bieten sich auch sogenannte Entgrauungsmittel an. Diese besonderen Reinigungsmittel sind jedoch ökologisch gesehen nicht ganz unproblematisch und sollten z.B. nicht einfach ins Erdreich gelangen.