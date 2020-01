Das Webband in zwei Stücke mit 50 cm teilen. Bei Baumwollwebband die Bandenden doppelt aufeinanderklappen, bügeln und mit einer kleinen Steppnaht aufeinandersteppen. Bei Webband aus Kunstfaser können die Enden mit einem Feuerzeug vorsichtig erhitzt und verschmolzen und so vor Ausfransen geschützt werden.

Die Bänder der Länge nach aufeinanderklappen und an der Markierung so an das untere Kissenteil legen, dass der Falz bündig mit der Nahtzugabe / Kissenkante ist und die Bandenden nach innen zeigen. Die Bänder innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.