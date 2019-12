4. Führen Sie die Enden der beiden oberen Hälften einer Serviette zusammen und runden Sie die Ränder halbkreisförmig ab. Schneiden Sie die darunterliegenden Enden in der gleichen Form deckungsgleich zu. Für die Aufhängung später wird bereits jetzt ein Stück Nylonfaden oder Garn an der Schnur in der Mitte der Servietten festgeknotet.

Achtung: Einfarbige Pompoms erhalten Sie, wenn Sie durchgefärbte Servietten verwenden. Sehr häufig ist nur die obere der drei Schichten bedruckt und die anderen beiden sind weiß. Verwenden Sie diese Servietten wie in der Anleitung beschrieben, erhalten Sie Pompoms, die das Motiv der Serviette und weiße Teile aufzeigen. Möchten Sie jedoch nur die Farbe und Optik der oberen Lage haben, so lösen Sie die Schichten vor dem Falten voneinander, legen Sie nur die bedruckten Lagen aufeinander und gehen Sie dann wie in der Anleitung beschrieben vor. In dem Fall benötigen Sie 12 Servietten, von denen Sie nur die oberste Schicht verwenden, statt der drei Lagen von vier Servietten.