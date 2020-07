So geht's

Kaffeeseife – sie neutralisiert Küchengerüche an den Händen und kann als Peeling verwendet werden.

1. Geben Sie etwas gemahlenes Kaffeepulver in eine Gießform.

3. Diese in eine Schüssel geben und in der Mikrowelle wenige Sekunden schmelzen. Alternativ können Sie die geriebene Seife unter Rühren auch im Wasserbad schmelzen, dies dauert jedoch wesentlich länger. Achten Sie bei beiden Techniken darauf, dass die Seife nicht zu heiß wird, da sie sonst Blasen bildet und an Feuchtigkeit verliert!