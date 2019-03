Schaumkräuter enthalten eine Menge an wertvollen Stoffen: Senföle, Gerbstoffen, Bitterstoffen, Vitaminen und Mineralien. Schaumkräuter haben einen bitterscharfen Geschmack, der an Kresse erinnert.

Schaumkräuter können uns gegen Infektionen schützen und regen bei Einnahme den gesamten Stoffwechsel sowie die Tätigkeit von Leber und Galle an. Sie können den Organismus dabei unterstützen, gestärkt in den Frühling zu starten.

Schaumkräuter kann man in Salaten, Öl, Senf, Gemüse und auch als Gewürz anwenden. Außerdem eignen sich die Kräuter klein gehackt auf Butterbrot, im Kräuterquark oder in einer Kräuterbutter. Auch in Pesto oder Suppen können sie gemischt werden. Am besten immer frisch gepflückt verwenden.