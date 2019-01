Das hilft Ihnen Richtig Ordnung schaffen - die 7 besten Tipps

Fühlen Sie sich auch richtig wohl daheim, wenn alles seinen Platz hat und schön geordnet ist? Hier die 7 besten Tipps von Ordnungs-Profi Melanie Kinsky.

1. Nehmen Sie sich erst einmal einen Raum vor! Fangen Sie am besten in der Küche an. Erster Schritt: Weg mit dem Müll (Essensreste, Flaschen, alte Zeitungen)! Zweiter Schritt: Raus mit den Gegenständen, die woanders hingehören. Legen Sie Kleidung, Stifte-Sammlung usw. in das jeweils passende Zimmer, selbst wenn dort erst einmal mehr Unordnung entsteht. Darum kümmern Sie sich später.

2. Sortieren Sie aus! Egal ob alte Geräte, Kleider, Geschenke. Brauchen Sie die Gegenstände wirklich? Nehmen Sie jedes Teil in die Hand. Achten Sie auf Ihr erstes Empfinden. Ist es Freude oder eher ein ungutes Gefühl? Sie müssen nicht alles aufbewahren, auch nicht jedes Geschenk. Vielleicht kann es jemand anders besser gebrauchen, und Sie beglücken ihn mit Ihrer kostenlosen Gabe.

3. Entscheiden Sie sich für wenige, schöne Erinnerungsstücke! Für den ersten Zahn, das gebastelte Geschenk, den Liebesbrief legen Sie sich eine schöne Erinnerungsbox an - nicht mehr. Wird Ihnen etwas im Laufe der Zeit weniger wichtig, sortieren Sie es aus. Dann kann wieder etwas Neues hinein.

4. Schaffen Sie für jeden Gegenstand einen festen, passenden Platz! Oft liegen kleinere Gegenstände wie Batterien oder ähnliches an mehreren, unterschiedlichen Orten. Machen Sie es einfach: Wählen Sie genau einen Platz aus. Legen Sie den Gegenstand immer dorthin. Was Sie selten brauchen, kann in den Keller. Was Sie oft benötigen, kommt in Augenhöhe.

5. Nehmen Sie sich die Zeit zum Wegräumen! Jede Tätigkeit endet mit dem Wegräumen. Es hilft der Spruch "Aus der Hand - an den Platz!" Beispielsweise beenden Sie das Öffnen der Post mit a) dem Wegwerfen (z.B. bei Werbung) oder b) dem direkten Abheften (bei einer Information, die Sie aufbewahren wollen) oder c) dem Ablegen in das passende Ablagefach (für weitere Arbeiten). Dann planen Sie einen festen Termin ein, wann Sie die Ablage erledigen.

6. Prüfen Sie Ihre künftigen Käufe! Benötige ich das neue Produkt wirklich? Wenn ich es anschaffe, was sortiere ich dafür von den alten Dingen aus? Wem kann ich es weiterverschenken oder spenden?

7. Genießen Sie die Ordnung! Halten Sie Ordnung, fühlen Sie sich wohler und bewahren den Überblick. Sie können besser Sauberhalten und sparen Zeit. Pflegen Sie so Ihr Zuhause, tun Sie damit auch Ihrer Seele etwas Gutes!

Sie fühlen sich nicht mehr wohl daheim, erleben sich als sogenannter "Messie"? Sie wünschen sich Ordnung und Struktur und brauchen dafür andere Menschen, die Ihnen helfen? Dann könnten Ihnen Ihr ortsansässiges Sozialamt oder auch Selbsthilfegruppen Hilfen bieten, wie z.B. unter folgenden Links:

Baden-Württemberg:

Stuttgart:

Hilfe für Messies: Das HERA-Team (Helfen und Räumen) der Caritas

www.caritas-stuttgart.de

Karlsruhe:

Selbsthilfebüro der Paritätischen Sozialdienste gGmbH

www.paritaet-ka.de

Tübingen:

Sozialforum Tübingen e.V.

www.sozialforum-tuebingen.de

Rheinland-Pfalz und Saarland:

Sie möchten gern Ihre Kleidung und andere Lieblingsstücke weiterverschenken und damit anderen eine Freude machen? Wenden Sie sich an die örtlichen Kleiderkammern, fragen Sie bei Caritas oder Diakonie oder nutzen Sie z.B. die folgenden Links:

"Free your stuff" - ein kostenloser Online-Marktplatz für alle, die etwas zu verschenken haben oder geschenkt bekommen möchten:

www.free-your-stuff.com

"Oxfam" ist ein großer Verein mit Second-Shops in ganz Deutschland. Sie nehmen gut erhaltende Sachspenden entgegen. Ehrenamtliche verkaufen sie in den Shops. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute.

shops.oxfam.de