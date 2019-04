Upcycling-Idee zu Ostern Osternest aus alten T-Shirts

Tolle Upcycling-Idee: Verwandeln Sie alte T-Shirts in farbenfrohe Körbchen. Gefüllt mit Eiern und Co. wird daraus ein zauberhaftes Geschenk. Nach Ostern dienen Sie als hübsche Ordnungshelfer.

Material

alte T-Shirts

Stoffschere

Schüssel (etwas größer als die gewünschte Größe des Osternests)

Klebeband

Haushaltsgummi

ggf. Nadel und Faden für Henkel

ggf. Filz und Klebstoff für Ohren und Gesicht

So geht's

1. Zuerst wird das Jerseygarn angefertigt. Dazu das T-Shirt auf links ziehen und anschließend die Ärmel und das obere Ende mit dem Ausschnitt abschneiden. Außerdem die Seitennähte abtrennen. Nun von der linken Kante aus die beiden Stofflagen im Abstand von 8-10 cm waagerecht einschneiden. Die Schnitte enden jeweils 4 cm vor der rechten Kante. Anschließend den Stoff mittig zwischen den Schnitten von der rechten Kante aus ebenso einschneiden.

2. Damit das Garn ebenmäßiger wird, werden an den "Wendepunkten" die Ecken schräg abgeschnitten. Anschließend ist das Jerseygarn fertig und die Streifen können zum Knäul aufgewickelt werden.

3. Nun wird die Schüssel bespannt. Dazu das Garn einmal um die Schüssel legen und mittig über der Öffnung verknoten. Anschließend das Garn in Sternform weiter um die Schüssel wickeln, bis am Rand der Schüssel die Abstände zwischen den Spannfäden nur noch etwa fingerbreit sind. Die Fäden am Kreuzungspunkt in der Mitte einmal mit dem Anfangsfaden zusammenknoten.

4. Die Schale wenden und das Garn zu einem Bündel legen. Damit es sich leichter weben lässt, werden die einzelnen Stränge am vorderen Ende mit einem Haushaltsgummi zusammengehalten. Beim Weben werden dann nach und nach einzelne Stränge aus dem Gummi herausgezogen, um Länge zuzugeben.

5. Das Bündel zum Kreuzungspunkt am Boden der Schüssel führen, einmal unter allen Fäden durchziehen und verknoten. Dadurch wird die Mitte fixiert.

Die Fäden nochmals gleichmäßig verteilen und am Rand der Schüssel mit dem Klebeband fixieren. Es muss übrigens immer eine ungerade Zahl an Fäden gespannt sein, einfach einmal im Kreis herum nachzählen!

6

Dann geht es los. In der ersten Runde das Bündel immer im Wechsel über und unter den Fäden durchziehen und eng an die Mitte schieben.

In der nächsten Runde das Drüber und Drunter dann genau umgekehrt arbeiten. So fortfahren, bis das Ende des Jerseygarns oder der Schale erreicht ist.

TIPP: Das Garn beim Weben nur leicht spannen. Je stärker die Spannung auf dem Garn ist, desto stärker schrumpft das Osternest, wenn es von der Schale abgenommen wird.

7. Das Ende des Garns mit der Schere am nächsten Spannfaden zwischen den Webfäden nach unten ziehen. Soll ein neuer Faden angesetzt werden, einen Spannfaden zurück gehen und dort den Anfang des Fadens ebenso zwischen den Webfäden nach unten ziehen. Dann wie gewohnt im Drüber und Drunter weiterweben.

8. Für den Abschluss nacheinander alle Spannfäden, die in der letzten Runde unter dem Webfaden liegen, mit 3 cm Zugabe abschneiden. Die Enden der Spannfäden um den Webfaden der letzten Runde herum nach außen führen und dann mit der Schere zwischen den Webfäden am Spannfaden entlang nach unten ziehen.

9. Jetzt die übrigen Spannfäden mit 3 cm Zugabe abschneiden und die Schüssel entfernen. Die Spannfäden werden entsprechend um den Webfaden der letzten Reihe herum nach innen geführt und dort zwischen den Webfäden am Spannfaden entlang nach unten gezogen. Fertig ist das Osternest!

Das Osternest verzieren