Neuerscheinungen Buchtipps für den Herbst

Viktoria Hermann fühlt sich fehl am Platz: Im Karlsruhe der 50er Jahre arbeitet sie in einem langweiligen Büro der Stadtverwaltung. Viel lieber wäre sie Kriminalpolizistin. Aber das erscheint undenkbar für eine anständige junge Frau. Viktorias Neugier wird geweckt, als ihr Verehrer, Kriminalassistent Paul, ihr Details von einem ungeklärten Mord erzählt. Die junge Dame möchte der Sache gern in ihrer Freizeit auf den Grund gehen. Doch dann wird die Untermieterin ihrer Eltern ermordet. Und aus dem reizvollen Hobby wird Ernst.