Kulturexperte Steffen König hat für unsere Zuschauer drei Museen ausgesucht, deren Besuch sich lohnt. Dieses Mal war der "Kunscht!"-Kenner in Mannheim, Koblenz und Völklingen unterwegs. Alle drei ausgewählten Ausstellungen sprechen nicht nur den einzelnen Kulturbegeisterten an, sondern eignen sich auch als Ausflug für die ganze Familie.

"FERTIG? LOS! DIE GESCHICHTE VON SPORT & TECHNIK" Sonderausstellung im TECHNOSEUM in Mannheim noch bis zum 10. Juni 2019

"Legende Queen Elizabeth II." Sammlung Luciano Pelizzari in der Völklinger Hütte in Völklingen noch bis zum 22. April 2019

"Alex Katz Bigger Is Better" im Ludwig Museum im Deutschherrenhaus in Koblenz noch bis zum 28. April 2019