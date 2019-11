Zu viele Radfahrer sind leider mit schlechten Lichtanlagen oder gar ganz ohne Licht unterwegs – und das in der für Radfahrer schwierigen Jahreszeit Herbst und Winter. Viele denken, dass die anderen Verkehrsteilnehmer*innen einen schon irgendwie sehen werden, was im schlimmsten Fall zu tödlichen Unfällen führen kann.

Blinkende Lichter am Fahrrad sind nicht erlaubt. Sie haben keine StVZO-Zulassung. Am Körper des Radfahrers und am Helm dürfen aber Licht-Elemente angebracht sein, die blinken. Alle Frontscheinwerfer oder Zusatzlampen am Helm müssen so eingestellt sein, dass der Gegenverkehr nicht geblendet wird.