Der 10-jährige Finn ist zum ersten Mal allein mit dem Zug unterwegs und wird prompt von einem Betrüger übers Ohr gehauen: Der Fahrkarte, seines Geldes und Handys beraubt, strandet er in den Händen der Polizei - was für eine Enttäuschung! Wer hätte gedacht, dass die gleichaltrige Jola ihn quasi entführen würde? Zu zweit machen sie sich auf den Weg quer durch Brandenburg bis nach Berlin, wo Finns Vater ihn erwartet.

Leichtfüßig und lustig erzählt Martin Muser diesen Abenteuerroman für Jungs und Mädchen ab 10 Jahren. Und im zweiten Band besucht Finn mit seiner neugewonnenen Freundin deren Großeltern in Polen.