Hier ist es schön Tag des offenen Denkmals

Das Herschelbad in den Mannheimer Quadraten gehört zu den größten Hallenbädern Deutschlands, das Volksbad in der Neckarstädter Mittelstraße war noch bis 1898 in Betrieb und das Pumpwerk Ochsenpferch ist eines der wenigen gut erhaltenen Industriedenkmäler der Stadt Mannheim, das seinem ursprünglichen Zweck noch heute dient.