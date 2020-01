Etwa ein Drittel unserer Haustiere sind laut Studie zu dick – und das mit deutlicher Auswirkung auf die Lebensdauer. 20 Prozent kürzer leben adipöse, also stark übergewichtige Haustiere im Schnitt. Worauf sollten wir beim Füttern achten, um genau das zu verhindern?

Von Übergewicht spricht man, wenn das tatsächliche Gewicht mehr als 20 Prozent über dem Sollgewicht liegt. Ein Kriterium ist die Taille. Stellen Sie sich so, dass Sie

Damit dicke Hunde ihr Gewicht reduzieren können, ist eine strenge Diät notwendig. Wie Sie so eine Diät angehen, fragen Sie am besten Ihren Tierarzt. Dieser kann Ihnen helfen, einen Speiseplan für Ihren Vierbeiner zu erstellen. Wichtig: Die Diät sollte immer schrittweise erfolgen. Den Hunden einfach nur die Ration zu halbieren,

Wenn Ihre Katze sich erst einmal zu viel Körperfett angefressen hat, ist es sehr schwer, die Pfunde wieder loszuwerden. Denn Katzen verfügen über einen Schutzmechanismus, der Diäten sehr erschwert: Bekommt Ihre übergewichtige Katze plötzlich weniger zu fressen, schaltet sich ihr Körper in einen Sparmodus. Das ist in der freien Wildbahn natürlich sehr praktisch, um in schlechten Jagd-Zeiten nicht zu viele Körperreserven zu verlieren. Aber bei einer Wohnungskatze ist dieser Schutzeffekt bei Diäten natürlich unpraktisch. Bei Katzen ist es wichtig, die Diät vorher mit dem Tierarzt abzusprechen.