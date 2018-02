Echte Freunde sind Gold wert! Aber wie finden Sie Menschen, die zu Ihnen passen? Und was können Sie tun, damit Freundschaft gelingt? Kristina Roth, Coach und Konfliktberaterin nennt Ihnen die fünf besten Tipps.

1. Achten Sie Ihre Freundschaften! Verlassen Sie sich nicht darauf, dass nur Ihr Partner/Ihre Partnerin bzw. Familienangehörige Ihnen zur Seite stehen; kümmern Sie sich auch um Freundschaften! Freunde können Ihre Partnerschaft entlasten. Was auch immer geschehen wird - Freunde bieten Ihnen Impulse für Ihr Leben und ein soziales Netz.

3. Tolerieren Sie, dass Freundschaften auch anstrengend sein können! Durchlebt Ihr Gegenüber eine schwierige Phase oder haben Sie Streit, kann die Freundschaft zu einer Zerreißprobe werden. Denken Sie daran, dass Sie selbst sich in einer Lebenskrise auch Beistand wünschen. Falls Sie beide gegenseitig einen Konflikt austragen, fragen Sie sich, wie wichtig Ihnen die Freundschaft ist. Im zweiten Schritt bedenken Sie, dass Vorwürfe keine Lösung bringen. Konzentrieren Sie sich darauf, was Sie Ihrem Freund/Ihrer Freundin bieten können.

5. Bleiben Sie offen für neue Menschen! Gewinnen Sie neue Freundschaften! In der Regel schrumpft schon ab dem 30. Lebensjahr der Freundeskreis. Bleiben Sie aktiv, Sie können überall neue Freundschaften knüpfen: im örtlichen Sportverein, in der Kirchengemeinde, im Volkshochschulkurs, aber auch in der Reha oder im Seniorenstift. Wichtig ist Ihre innere Einstellung: Erhalten Sie sich Ihr Interesse für Andere! Begegnen Sie Ihren Mitmenschen offen und mit dem dem Gedanken, dass Sie sich wieder treffen können.