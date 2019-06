So leicht geht das

4. An den drei Markierungen der Sohle mit der Lochzange (größtes Stanzwerkzeug, ø ca. 5 mm) Löcher einstanzen und den Schaum herauslösen.

5. Schneide nun auf der Unterseite der Sohle um die eingestanzten Löcher den Schaum mit dem Cutter etwa 1 cm weit und 3 mm tief aus. Jetzt können die Trageriemen in einer der drei nachfolgend beschriebenen Varianten angebracht werden.

1. Mittig einen Knoten in den Jersey-Streifen machen. Beide Enden von unten nach oben durch das Zehenloch ziehen. Bei Bedarf dazu die Häkelnadel zu Hilfe nehmen.

2. Die losen Enden von oben nach unten durch die Löcher an den Seiten fädeln. Den Schuh probehalber anziehen, die richtige Länge der Bänder bestimmen und auf der Unterseite entsprechend verknoten.

3. Die Knoten mit Heißkleber in den Vertiefungen fixieren. Die überstehenden Enden abschneiden und die Knoten mit Heißkleber versiegeln.

2. Den kurzen Jersey-Streifen von oben nach unten durch die Löcher an den Seiten fädeln. Den Schuhe probehalber anziehen, die richtige Länge des Bandes bestimmen und beide Enden auf der Unterseite entsprechend verknoten.

3. Die Knoten mit Heißkleber in den Vertiefungen fixieren. Die überstehenden Enden abschneiden und die Knoten mit Heißkleber versiegeln.

1. Die Bänder wie in Variante 1 anbringen, jedoch in den Löchern an den Seiten statt des kurzen Bandes je ein langes Band anbringen. Die langen Bänder werden zum Tragen des Flipflops um das Bein gekreuzt und zur Schleife gebunden.