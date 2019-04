So gehen Sie nicht in die Falle

Außer per Anruf versuchen manche Betrüger, ihre Opfer an der Haustüre zu überrumpeln. Sie erzählen eine ähnliche Geschichte wie die Täter am Telefon oder sagen, sie müssten von der Wohnung des Opfers aus einen Tatort beobachten. In der Regel sind die Täter in diesem Fall zu zweit. Ein Täter lenkt das Opfer ab, der andere sucht nach wertvollem Diebesgut. Auch in diesem Fall kann es sein, dass die Täter versuchen, das Opfer dazu zu bewegen, Bargeld oder Schmuck herauszugeben.