So regeln Sie Ihren Nachlass

Wichtig zu wissen: Es gibt immer einen Erben – und wenn es am Ende der Staat ist. Wer das nicht will und keine Nachkommen hat, sollte ein Testament verfassen.

Denn wenn es kein Testament gibt, tritt die gesetzliche Erbfolge ein, d.h. es gilt das, was im Gesetz steht. War der Verstorbene unverheiratet , gilt das Verwandtenerbrecht. Das bedeutet: Es erbt immer der nächste Verwandte. Dafür hat das Gesetz die Verwandtschaft in Ordnungen eingeteilt.

In der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge, also Kinder, Enkelkinder, Urenkel usw. Gibt es einen Abkömmling aus der ersten Ordnung, gehen alle anderen Verwandten leer aus.

Hatte der Erblasser keine Kinder, dann kommen die Verwandten der zweiten Ordnung zum Zuge. Das sind die Eltern und deren Abkömmlinge, also die Geschwister sowie die Neffen und Nichten des Erblassers.

Sind auch keine Erben der zweiten Ordnung vorhanden, kommen die Verwandten der dritten Ordnung zum Zuge, d.h. die Großeltern und deren Abkömmlinge. Aus Sicht des Erblassers sind dies seine Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen. Und so geht es weiter die Ordnungen hinauf.

Leben also noch zwei Geschwister und die Mutter, erbt die Mutter 50 % und die Geschwister jeweils 25 %. Es gibt nämlich eine weitere Regel, die besagt: Der nähere Verwandte schließt die ferneren Verwandten von der Erbfolge aus. Solange also noch beide Elternteile leben, erben Geschwister gar nichts. Lebt nur noch ein Elternteil, wird zwischen Geschwistern und Eltern aufgeteilt.

Sie können testamentarisch ausdrücklich bestimmen, wer etwas von Ihnen erben soll, aber auch, wen Sie von der Erbfolge ausschließen wollen. Schreiben Sie ausdrücklich in Ihr Testament rein, wer erben soll, sind alle anderen Personen von der Erbfolge automatisch ausgeschlossen. Schreiben Sie also in Ihr Testament, dass Ihr Lebensgefährte XY alles erben soll, gehen Ihre Verwandten – bis auf die Pflichtteilsberechtigten – leer aus.