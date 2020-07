Der Mensch braucht Schlaf, um sich zu erholen. In den Tiefschlafphasen erholt sich der Körper. Hormone, die Zellen reparieren, werden in großen Mengen ausgeschüttet. Diese Tipps sorgen für einen gesunden Schlaf!

Versuchen Sie nicht, Schlaf zu erzwingen. Wenn Sie nicht einschlafen können, bleiben Sie nie länger als 20 Minuten wach im Bett liegen . Stehen Sie in diesem Fall auf und sorgen Sie für eine behagliche Situation. Sie können sich zum Beispiel in eine warme Decke kuscheln und ein angenehmes Buch lesen oder eine angenehme Musik hören. Wenn Sie das Gefühl haben, einschlafen zu können, gehen Sie wieder ins Bett. Oder Sie schreiben Tagebuch. Wenn sorgenvolle Gedanken Ihre Nachtruhe stören, schreiben Sie auf, was Sie belastet . Notieren Sie alle Fragen, Kümmernisse und Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen und schreiben Sie sich dabei Ihre Sorgen von der Seele.

Wenn Sie Mühe haben, alleine ein Entspannungstraining durchzuführen, belegen Sie einen Kurs in Autogenem Training oder Progressiver Muskelentspannung. Vielfach bieten Volkhochschulen auch in Verbindung mit Krankenkassen solche Kurse an. Sie können auch ein Schlafprotokoll führen, in dem Sie notieren, wann Sie wie lange gebraucht haben, um einzuschlafen oder wie oft Sie nachts aufgewacht sind. Das ist auch hilfreich für Ihren Hausarzt, um zu erkennen, ob wirklich eine Schlafstörung vorliegt. Bei Schlafstörungen kann der Hausarzt/die Hausärztin an Schlafambulanzen und Schlaflaboratorien überweisen. In Deutschland gibt es inzwischen rund 150 solcher Einrichtungen.