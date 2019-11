Dekorativ und weihnachtlich Adventskalender-Mobile

Die beiden Ringe mit dem reißfesten Faden ineinander hängen, sodass das Grundgerüst für das Mobilé entsteht. Das geht am leichtesten, wenn der kleine Ring dazu z.B. auf eine Kiste gelegt wird, die als Abstandshalter zwischen den Ringen dient. Am großen Ring zusätzlich vier Fäden für die Aufhängung festknoten. Die vier Fäden in der Mitte zusammennehmen, den großen Ring waagerecht ausrichten, dann zum Fixieren einen Knoten in alle vier Fäden machen. Für die Sternschachteln kleine Papierschilder aus den Papierresten ausschneiden und mit den Zahlen 1 bis 24 beschriften. Die Schilder mit dem wiederablösbaren Klebstoff auf die Sterne kleben. So können die Schilder nach Weihnachten einfach entfernt werden und das Mobilé darf noch eine Weile als Dekoration hängen bleiben. Die Sternschachteln befüllen und zusammen mit den Mini-Sternen mit dem reißfesten Faden an den beiden Ringen befestigen. Dazu den Faden jeweils mit der Nadel durch eine Sternzacke fädeln. Darauf achten, dass ein ausgewogenes Gesamtbild entsteht.