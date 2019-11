Das sollten Sie wissen So vermeiden Sie Brände in der Weihnachtszeit

So vermeiden Sie Brände in der Weihnachtszeit

Zu keiner Jahreszeit verzeichnet die Feuerwehr in Deutschland mehr Einsätze als zu Weihnachten und Neujahr. Wir geben Tipps, wie Sie Gefahren und Brände vermeiden können.

Gerade Weihnachtsbäume, die schon länger in beheizten Räumen stehen und völlig ausgetrocknet sind, laufen Gefahr Feuer zu fangen. Anstatt echten Kerzen lieber elektrisch betriebene Kerzen und Lichterketten verwenden.

Achten Sie vor allem auf Ihre eigene Sicherheit. Ein in Vollbrand geratener Weihnachtsbaum lässt sich von Laien nicht mehr löschen. In solchen Fällen sollten Sie den Raum unverzüglich verlassen, die Türe schließen und die Feuerwehr anrufen (Notruf 112).

Der Besitz eines Feuerlöschers ist nicht verpflichtend. Trotzdem ist er sinnvoll. Ein Feuerlöscher sollte so aufgehängt werden, dass er im Notfall sofort von allen Personen im Haushalt erreichbar ist.

Eine Alternative für kleine Brände sind Feuerlöschsprays. Sie sind einfach zu bedienen und passen in jeden Schrank.

Übrigens: Im Gegensatz zum Feuerlöscher sind in Baden-Württemberg Haushaltsrauchmelder seit einigen Jahren Pflicht.

Feuerlöscher beinhalten unterschiedliche Löschmittel für unterschiedliche Brandklassen. In Wohnungen gibt es fast nur brennbare feste Stoffe und wenig brennbare Flüssigkeiten oder Fette. Insofern sind Wasser- oder Schaumlöscher zu empfehlen. Schaumlöscher sind teurer in Anschaffung und Unterhaltung, haben aber den Vorteil, auch zur Bekämpfung von Fettbränden eingesetzt werden zu können. Von Pulverlöschern ist im Wohnbereich in der Regel abzuraten, da diese sehr viel Dreck erzeugen und damit große Folgeschäden verursachen. Der Feuerlöscher sollte auch nicht zu groß sein, um im Notfall auch von schwächeren Personen eingesetzt werden zu können.