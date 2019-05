Julia, eine junge Polizeischülerin trifft, scheinbar zufällig, den attraktiven Nick und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. Der Leser weiß, was sie noch nicht weiß: Nick steckt tief in der rechtsradikalen Szene, gleichzeitig hat er Beziehungen zum Geheimdienst. Wie in einem Sog gerät Julia immer mehr in Gefahr. Der Thriller spielt in den dunklen Wäldern der Eifel, genauer am Westwall, einer Verteidigungsanlage, die Hitler errichten ließ.