Die damit aufgenommenen Bilder oder Videos sind von der Datenmenge deutlich kleiner , brauchen also weniger Speicherplatz bei gleichzeitig besserer Bildqualität.

• Eine heic-Bilddatei ist bis zu 40% bis 50% kleiner als ein JPEG-Bild.

• In einer heic-Bilddatei können mehrere Fotos enthalten sein, z.B. eine Bildreihenfolge, die das Smartphone automatisch aufgenommen hat.

• Die Farbtiefe, also die Menge an Farbinformationen, die pro Bildpunkt gespeichert werden, ist bei heic-Dateien deutlich größer.

Bildlich gesprochen sind die Farbübergänge eines HEIF-Bildes daher feiner und fließender als bei Fotos im JPEG-Format.

• Ähnlich wie RAW-Dateien speichert heif/heic zudem zusätzliche Informationen für Bildtiefe und Transparenz, Belichtungsstufen, Metadaten auf mehreren Ebenen oder unterschiedliche Auflösungen bei Serienaufnahmen. Dadurch erlauben heif-Dateien Fotografen mehr Spielraum bei der nachträglichen Bildbearbeitung.