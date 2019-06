Die Kiste schützt die Brutplätze vor Nässe und Witterung und sollte sich deshalb an einem sonnigen, geschützten Platz befinden und in Richtung Süden oder Süd-Osten ausgerichtet sein.

Darin werden die Elemente so eng eingebaut, dass sie von Vögeln nicht herausgezogen werden können oder gar herausfallen. Ebenso ist darauf zu achten, dass die Kiste gut um lüftet ist, damit keine Feuchtigkeit hineinziehen kann, was Schimmelbefall begünstigt.

1. Die Röhren in Abschnitte zersägen, die Pflanzenknoten bilden dabei die hinteren Verschlüsse der Niströhren. Offene Stücke kann man mit Lehm oder Bio-Watte verschließen. Den vorderen Anschnitt mit Schleifpapier gut glätten und abrunden.

2. Grobe Inhalte der Röhren mit einer Feile oder einer langen Schraube entfernen. Dann mit Pfeifenputzern oder einer kleinen Bürste die Gänge schön sauber ausputzen, denn die Insekten nehmen nur Gänge an, in denen ihre Flügel nicht verletzt werden können.

Manche Arten möchten ihre Nester lieber selbst bauen. Bietet man Stücke von trockenem und teilweise verwittertem Totoholz an, kann man die Insekten beim Bau beobachten. Auch hier ist es wichtig, die Brutstellen trocken zu halten.

2. Gebohrt wird immer in die Rindenseite, nicht in die Jahresringe. Der Abstand zwischen den Löchern sollte mindestens 2 cm betragen, den Bohrwinkel immer tendenziell eher etwas schräg nach oben, so kann kein Wasser hineinlaufen. Die Rückseite der Bohrungen muss geschlossen bleiben.