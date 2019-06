Die Österreich wurde 1928 gebaut und 2009 stillgelegt, von einem Förderverein kurz vor der Verschrottung für 1 Euro gekauft und wieder in der historischen Ausführung renoviert. Im März 2019 war die MS Österreich fertig und wurde wieder in Dienst gestellt. Die Hohentwiel ist der Vorläufer der Österreich, ein Schiff im Jahre 1913 im Jugendstil gebaut. Ab 1962 lag die Hohentwiel als Restaurantschiff eines Segelclubs vor Anker und erst 1990 hatte sie in frisch renoviertem Zustand ihre neue Jungfernfahrt.

Zusammen machen die beiden Schiffe eine Tour, die Zeitreise, die in unterschiedlichen Häfen startet. Auf dem See treffen sich die beiden Schiffe, fahren ein Stück gemeinsam und landen an einem "Umstiegshafen". Hier wechseln die Passgiere das Schiff und werden mit dem anderen Schiff wieder zurück an ihren Ausgangspunkt gebracht.