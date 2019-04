Einmal einen ganz besonderen alten Schatz finden! Davon träumt nicht nur jeder Archäologe, sondern auch Markus Bundt. Er hat sich deshalb auf den Weg zu einer ganz besonderen Ausgrabungsstätte gemacht. Die liegt mitten auf der deutsch-französischen Grenze in Bliesbruck-Reinheim.

Highlight auf deutscher Seite des Archäologieparks ist das Fürstinnengrab. Es wurde Mitte der 50er Jahre zufällig bei Baggerarbeiten entdeckt. Anhand der Grabbeilagen gehen die Archäologen davon aus, dass es sich um eine wohlhabende und einflussreiche Frau gehandelt haben muss. "Von der Frau selbst ist leider nichts übrig geblieben. Wir wissen weder ihre Größe, noch ihr Alter", erklärt Archäologe Michael Ecker. Wer sie also genau war und was ihre Stellung in der Gesellschaft war, bleibt bis heute ein Geheimnis.