40 Maschen anschlagen und den Daumenkeil nach 34 Runden beginnen. Dafür aus der 20. Masche (= rechte Masche) 1 Rechts-Zunahme und aus der 21. Masche (= rechte Masche) 1 Links-Zunahme arbeiten = 42 Maschen. Anschließend noch 5 x in jeder 2. Runde die Maschen wie oben beschrieben zunehmen = 52 Maschen. In der folgenden 2. Runde nochmals jeweils 1 Rechts- und 1 Links-Zunahme arbeiten, dabei jedoch die 16 Maschen des Daumenkeils wie folgt im Rippenmuster abstricken: 1 Masche links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel, enden mit 2 Maschen rechts und 1 Masche links = 54 Maschen. In der folgenden 2. Runde die 16 Maschen des Daumenkeils abketten = 38 Maschen. In der folgenden Runde über alle Maschen im Zusammenhang weiterstricken, dabei aus der Masche vor dem Daumenkeil 1 Links-Zunahme und aus der Masche nach dem Daumenkeil 1 Rechts-Zunahme arbeiten = 40 Maschen.