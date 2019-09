Forschen. Entdecken. Erleben. So lautet das Motto des Archäoparks Vogelherd in Niederstotzingen auf der schwäbischen Alb. Unser Reporter Markus Bundt war vor Ort und hat sich das alles mal angeschaut.

Der Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen liegt auf der schwäbischen Alb. Dort kann man neben den vielen Mitmach-Stationen wie Sperrwerfen und Feuermachen auch was über unsere Vorfahren in der Steinzeit erfahren. Das Besondere: eine kleine Mammut Figur aus Elfenbein, die erst 2006 ausgegraben wurde und dort ausgestellt ist. Die Höhle, in der die Mammutfigur vor 40.000 Jahren vermutlich geschnitzt wurde ist seit letztem Jahr UNESCO Weltkulturerbe.