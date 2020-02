So schnell riskieren Sie Ihren Führerschein

der eigene Promillewert „berechnet“. Erreicht man beispielsweise 1,5 Promille, muss man ab Trinkende von bis zu 15 Stunden Abbauzeit ausgehen. Je nachdem nimmt der Körper Alkohol leicht verzögert auf. Das heißt, auch wenn das letzte Bier schon ein Weilchen her ist, kann es sein, dass der Promillewert noch weiter ansteigt. Es wäre daher fahrlässig zu sagen „Ich hatte um 00:00 Uhr meinen letzten Drink, also kann ich am nächsten Morgen wieder früh ans Steuer."