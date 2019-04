6 Tipps So vermeiden Sie Ärger mit Handwerkern

So vermeiden Sie Ärger mit Handwerkern

Eine Reparatur oder ein Bauprojekt steht an? Jetzt heißt es einen guten Handwerker finden. Damit es keine bösen Überraschungen gibt, hier ein paar wichtige Tipps!

1. Zuverlässige Handwerker findet man am besten über den Bekanntenkreis. Haben sich Handwerker nämlich schon bei Bekannten durch korrekte Arbeit und v.a. auch korrekte Abrechung bewiesen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies auch mit Ihnen gut läuft.

2. (Be)schreiben Sie selbst, was im Rahmen des Auftrages gemacht werden soll! Das gibt ihnen selbst Klarheit, was genau Sie gemacht haben möchten. Und der Handwerksbetrieb hat dann auch etwas in der Hand, entlang dessen er kalkulieren und seinerseits ein Angebot schreiben kann.