Zwiebeln bringen nicht nur Geschmack und Farbe in unser Essen, sie sind auch noch überaus gesund. Was das äußerst beliebte Gemüse für uns tut, erfahren Sie hier.

Zwiebeln sind echte Alleskönner. Sie senken unsere Blutfettwerte, sind wichtig für unser gesamtes Herz-Kreislauf-System, haben Blutzucker senkende und antimikrobielle Eigenschaften. Außerdem besitzen Zwiebeln viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe und ein breites Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen, die je nach Zubereitungsart eine unterschiedliche Geschmacksrichtung erzeugen. Außerdem eliminiert die Zwiebel nebenbei freie Radikale in unserem Körper.

Hier kann man nach Vorliebe, Verträglichkeit und dem Gericht entscheiden. Sicher gehen beim Erhitzen hitzelabile Vitamine und auch einige sekundäre Pflanzenstoffe verloren, aber die Zwiebel ist ein Geschmacks- und Konsistenzhelfer in der Küche und kein Vitaminspender. Trotz Hitze bleibt dennoch einiges in der Zwiebel und im Essen an gesundheitlich förderlichen Inhaltsstoffen übrig.