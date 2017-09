Fast 20 Prozent des Zuckers konsumieren wir in Süßwaren, mehr als 15 Prozent verzehren wir flüssig, in Softdrinks. Bis 2020 wollen die Hersteller EU-weit 10 Prozent weniger Zucker in ihre Getränke mischen. Für Cola bedeutet das vier Stück Würfelzucker weniger pro Liter braune Brause, also nur noch 31. Das sei eine große Herausforderung, so der Produzent. Denn wir Verbraucher sind nun mal von der Industrie an den süßen Geschmack über Jahre gewöhnt worden, nicht nur in süßen Lebensmitteln, sondern Zucker wird auch als billiger Füllstoff und für den geschmeidigen Geschmack auch in Krautsalat, Essiggurken und Wurst beigemischt. Niemand weiß ganz genau, wie viel Zucker wir tatsächlich täglich schlucken. Berechnungen sagen: rund 90 Gramm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat gerade erst die Empfehlung für die tägliche Zuckermenge von 50 Gramm auf 25 Gramm halbiert.