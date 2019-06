Zitronentarteletten

2. Butter, Puderzucker und Salz in einer Schüssel glattarbeiten, Eier zugeben. Das Mehl sieben, mit den gemahlenen Mandeln mischen und unter die Buttermasse einarbeiten. Den Mürbeteig eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Mürbeteig 2mm dünn ausrollen, die Tarte-Ringe damit auslegen, Hülsenfrüchte in die Tarte-Ringe verteilen und im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten blind backen. Danach auskühlen lassen und die Hülsenfrüchte wieder entfernen.

3. Für die Zitronenfüllung die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, den Zitronensaft, den Zitronenabrieb, Zucker und Butter in einem Topf aufkochen. Die Eier in einer Schüssel glattrühren und die noch heiße Zitronensaftmischung zugeben. Anschließend die Masse zurück in einem Topf unter ständigem Rühren vorsichtig auf ca. 85° C erhitzen (nicht kochen, da sonst das Eiweiß „ausflockt“) Die Masse durch ein feines Sieb passieren. Die eingeweichte und ausgedrückte Gelatine unter die Masse heben. Die etwas ausgekühlte Zitronenfüllung in die vorbereiteten Mürbeteigtarteletts füllen. Im Kühlschrank ca. 2 Stunden festwerden lassen.