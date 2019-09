Was das Glas zum Geschmack beiträgt Welches Glas zu welchem Wein?

Das richtige Glas ist ein wichtiger Beitrag zum Weingenuss. Es entscheidet mit darüber, wohin genau der Wein im Mund gelenkt wird - wir schmecken verschiedene Nuancen ja in verschiedenen Regionen der Mundhöhle. Tatsächlich schmeckt der gleiche Wein in verschiedenen Gläsern sehr unterschiedlich!

Ein ordentliches Weinglas ist nicht zu dickwandig, möglichst ohne Wulst am oberen Rand, es hat einen Stil, der nicht zu dick und lang genug ist, um das Glas da anzufassen und es hat einen ausreichend breiten Fuß, um sicheren Stand zu gewährleisten. Der Kelch ist so groß, dass er nur zu einem Teil (max. 1/3 bei Rotwein, ½ bei Weißwein – zum Probieren deutlich weniger) gefüllt werden muss.

Vor allem ist es aus Klarglas, nicht gefärbt, um die Farbe des Weins zur Geltung kommen zu lassen. So wenig wie Kaffee aus Pappbechern schmeckt oder Weizenbier aus der Sektflöte, so wenig schmeckt ein guter Wein aus dem Tonbecher. Soviel rustikaler Charme ist bestenfalls einem Landwein beim Picknick zuzumuten.

Wer eine breite Palette an Wein probieren will, ohne sich auf Spezialgläser einzulassen, dem ist mit genormten Probiergläsern geholfen. Standard in Deutschland war lange das Sensus-Glas (entwickelt vom Deutschen Weininstitut und der Deutschen Landwirtschaft-Gesellschaft). In Frankreich ist das INAO-Probierglas verbreitet, es ist für heutige Vorstellungen aber sehr klein. Wein-Freaks schwören oft auch auf ein Becherglas mit Fingerlöchern, das unter dem schönen Namen „Impitoyable“ (Gnadenlos, Unerbittlich) bekannt ist und im Ruch steht, vor allem die Fehler der Weine hervorzuheben.