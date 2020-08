Cherry-, Dattel- und Kirschtomaten: Die kleinen Dinger sind so lecker, dass Sie sie am besten einfach so zwischendurch essen – statt Gummibärchen. Aber natürlich machen sie sich auch in sommerlicher Pasta und im Nudelsalat sehr gut. Ihr Vorteil in Salaten aller Art: Die kleinen Tomaten enthalten weniger Fruchtfleisch und verwässern den Salat deshalb nicht.