Tafelspitz mit Rotweinzwiebeln und Linsen

4. Fleisch wieder in den Topf zum Gemüse geben und mit so viel Wasser aufgießen, bis das Fleisch mit Wasser bedeckt ist. Alles aufkochen, dann das Fleisch ca. 3 Stunden leicht köcheln lassen.

Tipp: Den Tafelspitz evtl. am Vortag garen. Den Tafelspitz, wenn er etwas abgekühlt ist aus der Brühe nehmen und im Kühlschrank aufbewahren. Die Brühe passieren und ebenfalls kalt stellen. Am nächsten Tag kann man den Tafelspitz dann aufschneiden und in einem Topf mit etwas Brühe wieder erhitzen. Den Tafelspitz in dünne Scheiben schneiden.

Die Brühe mit Gemüse, Nudeln und evtl. einigen Würfeln Tafelspitz als Suppe genießen. Für das Gericht kann man auch fertigen Tafelspitz kaufen und in Rinderbrühe oder Fond erhitzen.