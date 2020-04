1. Für den Tafelspitz alle Zutaten in einen Topf mit Wasser geben und aufkochen.

2. Dann das Fleisch in das kochende Wasser geben und leise etwa 90 Minuten köcheln lassen. Der Tafelspitz ist fertig, wenn er sich leicht von einer Gabel löst.

5. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

6. Die Kräuter in eine Schüssel geben und mit dem Olivenöl verrühren.

7. Das ausgekühlte Kalbfleisch in feine Scheiben schneiden und in das Kräuteröl legen, mehrmals darin wenden und mit Meersalz bestreuen. Abgedeckt 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.