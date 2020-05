Spaghetti-Frittata

1. Für die Frittata Die Spaghetti in reichlich leicht gesalzenem Wasser nach Packungsanleitung bissfest garen.

2. Inzwischen Spargel abbrausen, die Stangen nur im unteren Drittel schälen, eventuell angetrocknete oder holzige Enden abschneiden. Spargel in etwa 4–5 cm große Stücke schneiden.

3. Lauchzwiebeln putzen, abbrausen, abtropfen lassen und in Stücke schneiden. Die Wurst aus der Hülle lösen. Wurst in Scheiben schneiden.

7. Eier, Milch, Salz, Pfeffer und Muskat verquirlen. Den Eimix gleichmäßig über die Zutaten gießen. Die Pfanne in den heißen Backofen schieben.

9. Für die Tomatensoße Knoblauch und Zwiebel abziehen und klein schneiden. Tomaten in Öl abtropfen lassen, Öl dabei auffangen. Tomaten klein schneiden.

11. Für den Salat Brunnenkresse verlesen, abbrausen und abtropfen lassen. Radieschen putzen, abbrausen, abtropfen lassen und in Scheiben schneiden. Die Schalotten abziehen und in feine Ringe schneiden. Pilze putzen, in Scheiben schneiden.