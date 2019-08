So ein Quark! Frischkäse-Arten und was sie ausmacht

Frischkäse-Arten und was sie ausmacht

So ein Quark!

Ob Skyr, Hüttenkäse, Schichtkäse oder Quark: in allen Fällen handelt es sich um Frischkäse. Sie enthalten gut verwertbares Eiweiß und sind auch bei Hitze sehr bekömmlich, weiß Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara Bjarnason.

Milchprodukte, die durch Bakterienstämme angesäuert wurden, sind besonders leicht verdaulich, da die Proteinstruktur verändert ist. Außerdem wirkt die Milchsäure auf das Bakterienbiotop im Darm wie Dünger; nützliche Bakterien können wachsen und schädliche Bakterien werden an ihrer Ausbreitung gehindert.

Mehr als 400 verschiedene Fettsäuren stecken in der Milch. Die Buttersäure scheint bei der Krebsprävention eine Rolle zu spielen. Eine Antitumorwirkung wurde auch für Capron-, Capryl-und Caprinsäure dokumentiert. Die beiden letzteren scheinen auch antiviral wirksam zu sein. Eine anti-bakterielle Wirkung ist außerdem für Laurinsäure nachgewiesen worden.

Die Milchsäuremuster bei biologisch hergestellten Milchprodukten schneiden deutlich besser ab - kein Wunder, schließlich bildet sich in der Milch ab, was die Kuh gefressen hat. Also: Lieber bio!