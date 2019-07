Schwarzwälder Kirschtorte

4. In einem Topf Butter zerlassen, mit etwas von der Mehl-Eiermasse glattrühren, zur restlichen Mehl-Eiermasse dazugeben, vorsichtig unterrühren, in die vorbereitete Springform füllen und ca. 30 bis 35 Minuten auf mittlerer Schiene im Backofen goldbraun backen. Danach den Schokoladenbiskuit abkühlen lassen. Den abgekühlten Schokoladenbiskuit dreimal horizontal durchschneiden.

6. Für die Kirschfüllung die Kirschen in ein Sieb geben und den Saft (ca. 250 ml) auffangen. 200 ml Kirschsaft in einen Topf geben, den Zucker sowie den Zimt dazugeben und kochen lassen. Den übrigen Saft in einer Schüssel mit der Speisestärke verrühren, in die kochende Flüssigkeit einrühren und aufkochen lassen. 16 Kirschen für die Dekoration zur Seite legen. Die übrigen Kirschen unter den eingedickten Kirschsaft heben und abkühlen lassen.