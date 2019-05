In Schlagsahne steckt oft der Zusatzstoff Carrageen.

Wer aus ethischen Gründen tierische Produkte ablehnt, findet durchaus vegane Alternativen, muss dann aber Zusatzstoffe in Kauf nehmen. Schlagsahne ist oft mit dem Zusatzstoff Carrageen versetzt, der für eine homogene Sahne sorgt. Die menge des eingesetzten Carrageene muss nicht deklariert werden. Carrageen ist zwar ein natürliches Produkt aus einer Alge, trotzdem ist es ein Zusatzstoff, der auch mit Problematiken im Darm in Verbindung gebracht wird. Natürliche Sahne ohne Carrageen ist die bessere Wahl, die Sahne klumpt, was aber ihre Qualität nicht beeinträchtigt, das Fett kann einfach aufgerührt werden.