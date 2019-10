Saibling aus dem Pergament mit Parmesan-Spaghettini

4. Für die Fischsauc e die Schalotten in Würfel schneiden und in dem Öl anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und dem Fischfond auffüllen. Einkochen lassen bis die Fischsoße kräftig schmeckt. Mit Salz, Pfeffer und dem Abrieb und dem Saft der Zitrone abschmecken. Vor dem Servieren Butter und Créme Fraîche einmixen.

5. Für das Gemüse den Blumenkohl in kleine Röschen putzen. Dann den Fenchel, die Schalotten, die Mangold-Stiele und die rote Paprika in Streifen schneiden. Nun Schalottenstreifen in 1 EL Öl anschwitzen. Das Gemüse in folgender Reihenfolge dazugeben: Zuerst Blumenkohl, dann Fenchel, Paprika und zum Schluss den Mangold. Das Gemüse nur kurz braten.