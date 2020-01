Nahrungsergänzungsmittel - das sagt die Ernährungswissenschaftlerin Sabrina Dürr:

Ein gesunder Mensch, der sich ausgewogen ernährt, braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Kranke und/oder alte Menschen haben unter Umständen einen höheren Bedarf an bestimmten Stoffen, auch an Vitamin C. Statt einfach Vitamin C-Tabletten einzunehmen, empfehle ich, sich beim Hausarzt oder Ernährungswissenschaftler umfassend beraten zu lassen. Wenn Sie Vitamin C ergänzen wollen, rate ich zu einem natürlichen Vitamin C-Lieferanten (z.B. Acerola-Tabletten oder Sanddorn-Saft), weil der Körper es so besser aufnehmen kann. Chemisch erzeugte Ascorbinsäure wird deutlich schlechter aufgenommen, weil wichtige natürliche Begleitstoffe fehlen. Tabletten mit sogenannter Depot-Wirkung halten nicht, was sie versprechen. Sie sind bereits am Bereich des Darms vorbei, der Vitamin C aufnimmt, wenn sie Vitamin C abgeben, so dass es nicht mehr aufgenommen werden kann.