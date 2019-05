Provenzalisches Kräuterbrot (Fougasse)

4. Am nächsten Tag für den Hauptteig den Vorteig, Mehl, Salz, Hefe, Öl und Wasser in eine Küchenmaschine geben.

Tipp: Fensterprobe bedeutet ob der Teig fertig ausgeknetet ist. Dafür eine kleine Teigportion zwischen die Finger nehmen und so weit auseinanderziehen, bis eine hauchdünne Teigschicht entsteht. gelingt es den Teig so dünn auszuziehen, dass man eine Zeitung hindurch lesen kann, ohne dass er reißt, ist er fertig geknetet. Überwiegt der Roggenanteil im Brot funktioniert der Test nicht mehr.

Das Dampfen sorgt dafür, dass die Teighaut des Brotes elastisch bleibt und nachgeben kann, wenn das Brot im Ofen aufgeht. Außerdem verteilt der Dampf die Hitze gleichmäßig im Ofen und legt einen schönen Glanz auf das Gebäck. Für das Dampfen eine hitzebeständige Schüssel gefüllt mit Lavasteinen oder Kaffeelöffeln aus Metall mit auf den Backstein setzen und vorheizen. Nachdem das Brot im Ofen ist, ca. 200 ml Wasser in die Schüssel geben und die Ofentür rasch schließen.

Die Mehltypen T65 und T 80 sind französische Mehltypen, die in Frankreich üblich sind. Wer die Möglichkeit hat, diese zu bekommen, backt mit diesen Mehlen. Die deutschen Alternativen Type 550 und Type 1050 sind genauso gut geeignet.