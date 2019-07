Pistazientorte mit Himbeeren und Rosenwasser

3. In einer zweiten Schüssel Mehl, Salz, gemahlene Pistazien, Matcha und Backpulver vermengen und zur flüssigen Eimasse in drei Teilen zu einer glatten Masse rühren. Den Rührteig in die vorbereitete Backform füllen und im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 45-60 Minuten backen, anschließend abkühlen lassen. Dann horizontal in drei gleiche Teile schneiden.