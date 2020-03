1. Für den Blaubeersirup Blaubeeren, Kräuter der Provence, Zucker und Wasser in einem Topf kurz aufkochen. Das Gemisch bei kleiner Hitze 10 Minuten weiterköcheln lassen. Anschließend das Gemisch durch ein Sieb geben. Fertiger Blaubeersirup in eine Flasche oder in ein Glas mit Schraubverschluss abfüllen und kaltstellen.