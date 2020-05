Omelett mit Frühlingssalat

2. Kartoffeln in gleichmäßige Scheiben schneiden. Zwiebel ebenfalls schälen und in feine Würfel schneiden.

3. Etwas Öl in einer ofengeeigneten Pfanne mit hohem Rand erhitzen. Kartoffeln darin anbraten. Zwiebel- und Speckwürfel zugeben und unter vorsichtigem Wenden goldbraun rösten. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

7. Die Pfanne in den heißen Backofen schieben und das Omelette etwa 10 Minuten garen.

8. Spargel waschen, die Stangen im unteren Drittel schälen und eventuell angetrocknete Enden großzügig abschneiden. Spargel in etwa 4 cm lange Stücke schneiden und in kochendem Salzwasser 4-5 Minuten blanchieren. Dann abgießen und in Eiswasser abschrecken.