Mohntorte mit frischen Beeren

2. Für den Rührteigboden die weiche Butter, 70 g Zucker, das Salz, den Zitronenabrieb der halben Bio-Zitrone, das Vanillezucker und sowie das Eigelb in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgeräts schaumig rühren. Den gemahlenen Mohn in die schaumige Masse rühren.

4. Das Mehl mit der Weizenstärke mischen, die Brombeeren dazugeben, ebenfalls vermischen, unter die Mohnmasse rühren, den Teig in die vorbereitete Backform füllen und im Backofen auf mittlerer Schiene 30 bis 40 Minuten backen, abkühlen lassen und aus der Backform lösen.

5. Für die Vanillecreme das Ei trennen. 200 ml Milch und den Zucker in einem Topf aufkochen. Die übrige Milch, das Eigelb sowie die Stärke in eine kleine Schüssel geben und verrühren, die kalt angerührte Milch zur kochenden Milch geben und zu einem Pudding aufkochen lassen, in eine Schüssel umfüllen, die Oberfläche des Puddings mit Klarsichtfolie direkt bedecken und abkühlen lassen.